في بريدة.. إنهاء معاناة سيدة بسبب ورم ضخم داخل البطن

الفحوصات الطبية كشفت عن ورم كيسي يحوي سائلاً بنيًا

: تمكّن أطباء مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، من استئصال ورم ضخم من بطن سيدة، كانت تعاني من انتفاخ حاد في البطن، مصحوباً مع عدم القدرة على الأكل والتنفس بصورة طبيعية، لينهي بذلك معاناة استمرت أكثر من 13 عاماً.

وقد أظهرت الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة، وجود ورم كيسي ضخم، يبلغ من الحجم 23سم× 21سم، ويحتوي بداخله على سائل بني اللون، بلغ حجمه 2500 مل.

وتم إدخال المريضة إلى قسم التنويم "العناية المتوسطة" وبعد استقرار حالتها، تم نقلها إلى قسم العمليات الجراحية, وجرى استئصال الورم، بعد إزالة الالتصاقات المرتبطة بالأمعاء والحالبين.

وقد استغرقت العملية الجراحية قرابة 3 ساعات تكللت بالنجاح، وبعد تماثلها للشفاء التام غادرت المستشفى، كما تم تحديد موعد لها للمتابعة في العيادة.