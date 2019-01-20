الوزن يتغير والشعر يسقط.. تعرّف على 8 أعراض لأمراض الغدة الدرقية

نشاطها أو قصورها يؤثران على كل أعضاء الجسم.. والتدخل العلاجي ضروري

تعد الغدة الدرقية من أهم الغدد في جسم الإنسان، وهناك العديد من أمراض الغدة الدرقية وأكثرها شيوعاً وانتشاراً هي قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية.

فى هذا التقرير نتعرف على 8 أعراض لأمراض الغدة الدرقية، أوردتها "اليوم السابع" القاهرية اليوم الأحد، نقلاً عن موقع " Very well health".

تغيرات الوزن

تغيرات الوزن غير المبررة، يمكن أن تكون علامة على قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية، وعند الإصابة بقصور الغدة الدرقية تكتسب المزيد من الوزن، وعلى الرغم من محاولاتك لإنقاص الوزن تفشل في هذا الأمر.

وعند الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية ستعانى من نقص الوزن بدون مبرر، على الرغم من تناولك نفس الطعام الذي اعتدت عليه أو أكثر.

برودة أو حرارة شديدة

يمكن أن تكون الحساسية لدرجات الحرارة من أعراض أمراض الغدة الدرقية؛ ففي حالة قصور الغدة الدرقية لا تستطيع تحمل برودة الجو؛ أما في حالة فرط نشاط الغدة تشعر بالحرارة والعرق على الرغم من درجة الحرارة العادية.

الإرهاق واضطرابات النوم

تزداد مشاكل النوم والإرهاق العام سوءاً، فقط عندما لا تحصل على راحة جيدة في الليل، وهي شكاوى شائعة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية.

وفي حالة قصور الغدة الدرقية تشعر بالتعب والإرهاق عند الاستيقاظ حتى بعد 8 ساعات أو أكثر من النوم، وترغب في النوم مرة أخرى.

وفي حالة فرط نشاط الغدة الدرقية، يصبح لديك صعوبة في النوم وتستيقظ عدة مرات طوال الليل، وتشعر بالقلق في أثناء النوم.

الاكتئاب والقلق

يمكن أن يرتبط الاكتئاب والقلق واضطرابات المزاج الأخرى بمشاكل الغدة الدرقية؛ ففي حالة قصور الغدة الدرقية، تزداد أعراض الاكتئاب، وفي حالة فرط نشاط الغدة الدرقية يحدث القلق واضطراب الهلع.

عدم الراحة في الحلق وشعور بانتفاخ الرقبة

يمكن أن تترافق هذه الأعراض مع فرط نشاط الغدة الدرقية، وقصور الغدة الدرقية، وأمراض الغدة الدرقية للمناعة الذاتية، وتضخم الغدة الدرقية، وسرطان الغدة الدرقية.. وهذه الأعراض هي: شعور بالانتفاخ أو الامتلاء في الرقبة، وعدم ارتياح عند ارتداء أربطة العنق، وصعوبة البلع أو التنفس، وليونة في الرقبة وصوت أجش.

وغالباً ما يكون تورم العنق من أعراض مرض الغدة الدرقية؛ ولكنه قد يشير أيضاً إلى وجود حالة أكثر خطورة؛ بما في ذلك أنواع معينة من السرطانات أو العدوى أو الأمراض العصبية.

تغيرات الشعر والبشرة والأظافر

الشعر والجلد والأظافر عُرضة لخلل هرمون الغدة الدرقية، ومن أعراض قصور الغدة الدرقية ضعف الشعر وخشونته وجفافه، وسهولة تكسر الشعر وتساقط الشعر؛ خاصة على الحافة الخارجية للحاجبين وجلد سميك، وجاف، ومتقشر؛ خاصة على الكعب والركبتين والمرفقين، والأظافر هشة وضعيفة سهلة الكسر.

وفي حالة فرط نشاط الغدة الدرقية تحدث الأعراض التالية: تساقط الشعر، وضعفه، وزيادة حساسية البشرة ونعومتها، وطفح جلدي غير عادي.

مشاكل الأمعاء

آخر شيء قد تفكر فيه عندما تكون لديك مشاكل في الجهاز الهضمي هو الغدة الدرقية؛ ولكن الأعراض المعدية المعوية شائعة؛ ففي حالة قصور الغدة الدرقية يحدث إمساك شديد أو طويل الأمد، الإمساك الذي لا يستجيب للعلاجات، وفي حالة فرط نشاط الغدة الدرقية يحدث الإسهال، ومتلازمة القولون العصبي.

اضطرابات الحيض

يمكن أن تزيد حالات الغدة الدرقية؛ وخاصة قصور الغدة الدرقية، من خطر العقم، وقد تتداخل مع نجاح معالجات الإنجاب المساعدة، وقد تزيد من فرص الإجهاض المتكرر.

النسبة لقصور الغدة الدرقية يحدث معه غزارة في الدورة الشهرية، وألم في الحيض، ووقت أقل بين فترات الدورة الشهرية.

وفي حالة فرط نشاط الغدة الدرقية، يحدث قلة في دم الحيض، وفترات طمث متقطعة أو توقف الدورة الشهرية.