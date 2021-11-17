"إنسان" تطلق حملتها لتأمين كسوة الشتاء لـ41 ألف مستفيد

في فروعها الـ21.. وتستهدف مبلغ 4,130,000 ريال

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، حملتها السنوية لتأمين كسوة ومستلزمات الشتاء لهذا العام لأبناء وأسر الجمعية في مختلف فروعها المنتشرة في منطقة الرياض، والبالغ عددها 21 فرعًا.

وتستهدف الجمعية مبلغ 4,130,000 ريال لتوفير كسوة الشتاء لهذا العام لـعدد 41,300 فرد، بواقع 100 ريال لكل فرد، وذلك لمساعدة الأسر عبر إضافة المبلغ المخصص في حساباتها البنكية، حيث تحقق هذه الطريقة هدفًا من أهداف الجمعية وهو حفظ كرامة اليتيم.

ودعت الجمعية أفراد المجتمع والقطاعات الخاصة والمؤسسات المانحة، إلى الإسهام في توفير كسوة الشتاء لأبنائها الأيتام؛ من خلال التبرع عبر منصة إنسان، أو التحويل عبر حسابات الجمعية البنكية، أو زيارة أقرب فرع من فروع الجمعية، مع أهمية إرسال صورة التحويل على تطبيق "واتس آب" على الرقم 0555249104، ليتم تخصيص التبرع.

يُذكر أن جمعية "إنسان" حرصت منذ نشأتها على تقديم نفقاتها الأساسية والموسمية للمستفيدين بشكل منتظم، ومن بين هذه النفقات كسوة الشتاء التي تنفّذها الجمعية سنويًّا مع بداية دخول فصل الشتاء؛ للتخفيف من معاناة الأيتام لمواجهة برودة الأجواء القارسة.