شاهد.. مركبات ودراجات نارية تزاحم زوار حديقة بمكة وتهدد الأطفال

تسلّلت بأصواتها المزعجة وسيارة "الآيس" حاضرة.. والأهالى يناشدون

تسلل عدد من مركبات المواطنين وسيارة بيع الآيس كريم إلى المسطحات الخضراء بحديقة حجز الزايدي، وزاحمت رواد الحديقة بتواجدها داخل مواقع للجلوس لا تخلو من الأطفال الذين قد يتعرضون لخطر الدهس.

"سبق" وثّقت التواجد للمركبات، بالإضافة إلى دراجات نارية ذات دفع رباعي بأصوات مزعجة، كانت تدور بين الحين والآخر بين العائلات والأطفال بصوتها القوي وسرعتها الكبيرة وحركاتها الاستعراضية.

وطالب مرتادو الحديقة الجهات ذات العلاقة بإغلاق الفتحة التي تدخل منها المركبات، ومخالفة من يتعمّد الدخول بمركبته إلى المسطحات الخضراء ومضايقة المتواجدين بداخلها.

يُذكر أن أهالي مكة يستفيدون من حجز الزايدي الواقع في مدخل مكة الغربي كمتنفس لهم قبل دخول المواسم؛ كالعمرة والحج؛ إذ يكتظّ الموقع بالمركبات؛ مما يقلّل من تواجدهم فيه والاستمتاع بالمسطحات والألعاب التي وفرتها أمانة العاصمة المقدسة.