"الهيل": طوارئ بالحرس الأميري القطري بدايته إطلاق نار بين صديقين

تحقيقات مع عدد من الضباط بعد اختفاء مجموعة كبيرة من الذخيرة والأسلحة

أفاد المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية خالد الهيل بأن هناك طوارئ في أمن الدولة والحرس الأميري في قطر، إضافة إلى التحقيق مع عدد من الضباط بعد اختفاء مجموعة كبيرة من الذخيرة والأسلحة الخفيفة.

وقال "الهيل" عبر حسابه في "تويتر" اليوم: تم اكتشاف الواقعة بعد أن قام مواطن بإطلاق نار على صديقه، وعند معاينة سلاح الجريمة اكتشفوا تبعيته للحرس الأميري، وبعد التحقيق وجدوا أنها تباع في السوق السوداء.