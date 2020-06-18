الرياض 1442.. نصف حالات كورونا الجديدة سجلت في 4 مدن

سجلت 4 مدن، اليوم، نصف حالات كورونا المعلنة، اليوم الخميس بالمملكة، ومن بينها الرياض بـ 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت ثلاث أخرى تسجيل 917 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4757 حالة إصابة جديدة، من بينها 300 حالة في جدة، و399 حالة في مكة المكرمة، والقطيف 218 .الرياض فيروس كورونا الجديد
الإصابات الجديدة بلغت 4757 حالة وفق التقرير اليومي لـ"الصحة"
سجلت 4 مدن، اليوم، نصف حالات كورونا المعلنة، اليوم الخميس بالمملكة، ومن بينها الرياض بـ 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت ثلاث أخرى تسجيل 917 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4757 حالة إصابة جديدة، من بينها 300 حالة في جدة، و399 حالة في مكة المكرمة، والقطيف 218 .