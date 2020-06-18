الرياض 1442.. نصف حالات كورونا الجديدة سجلت في 4 مدن

الإصابات الجديدة بلغت 4757 حالة وفق التقرير اليومي لـ"الصحة"

سجلت 4 مدن، اليوم، نصف حالات كورونا المعلنة، اليوم الخميس بالمملكة، ومن بينها الرياض بـ 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت ثلاث أخرى تسجيل 917 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4757 حالة إصابة جديدة، من بينها 300 حالة في جدة، و399 حالة في مكة المكرمة، والقطيف 218 .