الرياض 1442.. نصف حالات كورونا الجديدة سجلت في 4 مدن

الإصابات الجديدة بلغت 4757 حالة وفق التقرير اليومي لـ"الصحة"

سجلت 4 مدن، اليوم، نصف حالات كورونا المعلنة، اليوم الخميس بالمملكة، ومن بينها الرياض بـ 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت ثلاث أخرى تسجيل 917 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4757 حالة إصابة جديدة، من بينها 300 حالة في جدة، و399 حالة في مكة المكرمة، والقطيف 218 .

الرياض فيروس كورونا الجديد

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18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 03:48 PM

الإصابات الجديدة بلغت 4757 حالة وفق التقرير اليومي لـ"الصحة"

الرياض 1442.. نصف حالات كورونا الجديدة سجلت في 4 مدن

محمد المواسي

الرياض

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سجلت 4 مدن، اليوم، نصف حالات كورونا المعلنة، اليوم الخميس بالمملكة، ومن بينها الرياض بـ 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت ثلاث أخرى تسجيل 917 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4757 حالة إصابة جديدة، من بينها 300 حالة في جدة، و399 حالة في مكة المكرمة، والقطيف 218 .

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