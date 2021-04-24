بالفيديو: مشاهد مبهرة.. البرد يغطي قرى "باحة ربيعة" بعسير

اكتساء الأرض بحلة بيضاء

شهدت، اليوم قرى باحة ربيعة التابعة لمركز طبب شمال غربي مدينة أبها بمنطقة عسير، اليوم

السبت، تساقطاً للأمطار من المتوسطة إلى الغزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البرد، ما أدى إلى اكتساء الأرض بحلة بيضاء.

فيما رصدت عدسة المصور "سعيد مشهور" مشاهد بديعة لمناطق هطول الأمطار والبرد.