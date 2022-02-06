أمريكا تحذِّر من هجوم روسي وشيك على أوكرانيا.. والأخيرة لا ترى فيه خطرًا

"بودولياك" اعتبر أن فرص الحل الدبلوماسي أكبر من التصعيد

أعلنت الرئاسة الأوكرانية اليوم الأحد أن فرص حل الأزمة المتصاعدة مع روسيا عبر الدبلوماسية تبقى أقوى من مخاطر شن هجوم، بعدما حذَّرت الولايات المتحدة من أن موسكو كثَّفت تحضيراتها لغزو واسع النطاق لأوكرانيا.

واعتبر ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، أن فرص إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد أكبر بكثير من التهديد بتصعيد جديد، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف "بودولياك" بأن "حشد الجيش الروسي على نحو كبير قرب حدودنا يتواصل منذ الربيع الماضي، ولممارسة ضغط نفسي كبير على أوكرانيا تنفِّذ روسيا مناوبات واسعة النطاق، وتحريك معدات عسكرية".

ولطالما حاولت أوكرانيا التخفيف من المخاوف بحصول هجوم وشيك في إطار سعيها لتجنب إلحاق أذى إضافي باقتصادها المتداعي.