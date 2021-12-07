السديس يشيد بجهود قوات الدفاع الجوي في اعتراضها وتدميرها الصواريخ المعادية

الاعتداء على أراضي المملكة تصرفٌ آثمٌ وتعريض مقدّسات المسلمين للخطر عملٌ إرهابي

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراضها وتدميرها الصواريخ المعادية، ودورها في حفظ أمن المملكة ومقدراتها، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وردع الأعمال العدائية العابرة للحدود.

وأكّد أن الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية تصرفٌ آثمٌ وجبان، وأن تعريض مقدّسات المسلمين للخطر عملٌ إرهابي مشين، مشيداً بدور رجال أمننا الأشاوس، وحُسن استعدادهم، في حماية الوطن والذود عن مقدّراته الحيوية، وحماية أراضيه من العبث، ورعاية مصالح المواطنين والمقيمين.

وختم الشيخ السديس، حديثه بالدعاء لله -عزّ وجلّ- بأن يحفظ بلادنا المباركة من كل سوءٍ ومكروه، وأن يديم عليها الأمن والأمان والرخاء، وأن يحفظ عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها، وسائر بلاد المسلمين.