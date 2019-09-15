الفيصلي يحقق أول انتصاراته ويلحق بالفتح الهزيمة الثالثة

في ختام مباريات الجولة الثالثة من الدوري

نجح فريق الفيصلي في تحقيق أول انتصار له هذا الموسم بعد أن تغلب على ضيفه الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين ملحقًا به الهزيمة الثالثة بالمسابقة في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع الفيصلي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع بينما بقي رصيد الفتح من دون أي نقطة في المركز الأخير.

ترجم علي الزقعان أفضلية فريقه لهدف التقدم حينما افتتح التسجيل للفريق بالدقيقة 21 بعد أن وصلته كرة أخفق الدفاع في تشتيتها لتصل إليه على حافة منطقة الجزاء ويصوبها بدقة إلى داخل الشباك معلنة عن أول أهدف اللقاء.

استهل أصحاب الضيافة الشوط الثاني ببداية قوية ومن أول هجمة فعلية أحرز يوسف الجبلي هدف التعديل بعد أن تلقى كرة طولية من محمد قاسم كسر على إثرها مصيدة التسلل ثم قدم فاصلاً مهاريًا تلاعب من خلاله بالدفاع قبل أن يسدد كرة في الشباك بالدقيقة 52.

أثمرت سيطرة الفيصلي على مجريات اللعب بتسجيلهم ثاني الأهداف بالدقيقة 62 حينما قاد خالد كعبي هجمة مرتدة قبل أن يمرر كرة إلى لويس غوستافو الذي بدوره مررها على طبق من ذهب أمام المتحفز رولي بونيفاسيا لم يتوان في إيداعها شباك ماكسيم كوفال.

لم تدم فرحة أصحاب الأرض بالتقدم سوى دقيقة واحدة حيث تمكن الضيوف من تعديل النتيجة عن طريق محمد مجرشي الذي تابع عرضية ماتياس أجوير داخل مرمى مصطفى ملائكة.

رفض رولي بونيفاسيا نجم اللقاء أن يكتفي بهدف بل سجل بالدقيقة 68 الهدف الثاني له والثالث للفيصلي من تصويبة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء عجز الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال عن التصدي لها لتستقر في أقصى الزاوية اليمنى.



شهدت الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع طرد لاعب الفتح توفيق بوحيمد بعد أن تحصل على البطاقة الصفراء الثانية نتيجة اللعب العنيف.

