"إيمان" تروي تجربتها في قيادة سيارة الإسعاف: البداية كانت مع مُصابي "كورونا"

بعد قرار "الصحة" السماح لإخصائيات الطوارئ بنقل المرضى

برزت مهام طبية جديدة للممارسات الصحيّات، بعد قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة، حيث قررت وزارة الصحة السماح لإخصائيات الطوارئ بنقل المرضى.

وفي التفاصيل؛ أكدت إيمان عبدالعظيم إخصائية إسعاف وطب طوارئ، أنها لا تجد صعوبة في قيادة سيارة الإسعاف؛ فقد اعتادت بسرعة على قيادتها مشيرة إلى أن الوقت والطريق هما ملك لقائد سيارة الإسعاف.

وأوضحت بأنه بعد تخرجها من إحدى الكليات الصحية عام 2015 تحولت إلى قيادة سيارة الإسعاف بعد أن كان دورها يقتصر على عملية الإشراف على صحة المرضى أثناء نقلهم إلى المستشفيات.

وقالت إيمان، في حديثها لقناة العربية إنها بدأت في نقل الحالات الإسعافية في سيارة الإسعاف مع بداية جائحة كورونا، إضافة إلى مهامها، التي كانت تختص بالإشراف على صحة المريض قبل نقله لمستشفى آخر، حيث أصبحت تنقل المريض بسيارة الإسعاف، وتكون مسؤولة عن حالته ووضعه الصحي ومن معها خلال نقله للمستشفى.