"التحالف" يعلن انتهاء عملية اختطاف القاطرة "رابغ3" وتسليمها للشركة المالكة

أعلن تحالف دعم الشرعية انتهاء عملية اختطاف القاطرة البحرية "رابغ3" وتسليمها للشركة المالكة.
وقال التحالف اليوم: مستمرون في جهودنا لحفظ أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.تحالف دعم الشرعية اختطاف القاطرة البحرية رابغ 3
قال: مستمرون في جهودنا لحفظ أمن الملاحة البحرية بباب المندب والبحر الأحمر
أعلن تحالف دعم الشرعية انتهاء عملية اختطاف القاطرة البحرية "رابغ3" وتسليمها للشركة المالكة.
وقال التحالف اليوم: مستمرون في جهودنا لحفظ أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.