"التحالف" يعلن انتهاء عملية اختطاف القاطرة "رابغ3" وتسليمها للشركة المالكة

قال: مستمرون في جهودنا لحفظ أمن الملاحة البحرية بباب المندب والبحر الأحمر

أعلن تحالف دعم الشرعية انتهاء عملية اختطاف القاطرة البحرية "رابغ3" وتسليمها للشركة المالكة.

وقال التحالف اليوم: مستمرون في جهودنا لحفظ أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

تحالف دعم الشرعية اختطاف القاطرة البحرية رابغ 3

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20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441 03:21 PM

قال: مستمرون في جهودنا لحفظ أمن الملاحة البحرية بباب المندب والبحر الأحمر

"التحالف" يعلن انتهاء عملية اختطاف القاطرة "رابغ3" وتسليمها للشركة المالكة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية انتهاء عملية اختطاف القاطرة البحرية "رابغ3" وتسليمها للشركة المالكة.

وقال التحالف اليوم: مستمرون في جهودنا لحفظ أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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تحالف دعم الشرعية اختطاف القاطرة البحرية رابغ 3

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