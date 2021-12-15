"ساما": ارتفاع القروض العقارية التجارية إلى 533.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث

القروض الممنوحة للأفراد ترتفع بنسبة 48%

ارتفعت القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية في السعودية للأفراد والشركات بنهاية الربع الثالث 2021 بنسبة قدرها 36%، لتصل إلى نحو 533.5 مليار ريال، مقارنة بـ392.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2020.

وحسب البيانات المحدّثة التي نشرها البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفعت قيمة القروض الممنوحة للأفراد -تشكل 77% من إجمالي القروض العقارية- بنسبة 48% خلال الربع الثالث 2021، لتصل إلى نحو 412.6 مليار ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت آنذاك 279.2 مليار ريال.

كما بلغت القروض العقارية الممنوحة للشركات نحو 120.8 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2021، مرتفعة بنسبة 7% عن الربع الثالث 2020.

ووفقًا لتقرير "ساما" شهدت القروض الاستهلاكية ارتفاعا بنحو 17% بنهاية الربع الثالث 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، لتصل إلى 411.7 مليار ريال.

وتضم القروض الاستهلاكية -بالإضافة إلى قروض ترميم وتحسين العقارات- قروض السيارات ووسائل النقل الشخصية، والقروض الاستهلاكية للتعليم والصحة والسياحة والسفر والأثاث والسلع المعمرة وقروضًا أخرى.