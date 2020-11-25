مقتل 4 أشخاص نتيجة خلاف عائلي بالقنفذة

الضحايا حارس مدرسة بنات و3 نساء من العائلة

باشرت الجهات الأمنية بالقنفذة حادث قتل، راح ضحيته أربعة أشخاص من أسرة واحدة، على يد آخر نتيجة خلاف عائلي.

وبيَّنت المصادر أن أحد الضحايا حارس مدرسة بنات، باغته الجاني بمدرسته. كما قتل ثلاث نساء من العائلة بمنزلهن. وما زالت الحادثة محل متابعة الجهات الأمنية.

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25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 10:49 PM

الضحايا حارس مدرسة بنات و3 نساء من العائلة

مقتل 4 أشخاص نتيجة خلاف عائلي بالقنفذة

حسن العيسي

القنفذة

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باشرت الجهات الأمنية بالقنفذة حادث قتل، راح ضحيته أربعة أشخاص من أسرة واحدة، على يد آخر نتيجة خلاف عائلي.

وبيَّنت المصادر أن أحد الضحايا حارس مدرسة بنات، باغته الجاني بمدرسته. كما قتل ثلاث نساء من العائلة بمنزلهن. وما زالت الحادثة محل متابعة الجهات الأمنية.

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