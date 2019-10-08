جامعة تبوك تُدرج اللغة الصينية ضمن خططها الدراسية ودوراتها

بتقديم برنامج تعليمي للمبتدئين من الرجال والنساء تماشيًا مع توجهها

بدأت جامعة تبوك -ممثلة في معهد تعليم اللغات- بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بتقديم برنامج تعليم اللغة الصينية للمبتدئين من الرجال والنساء؛ تماشيًا مع توجه الجامعة في تعليم اللغات الأجنبية لطلبتها والمجتمع المحلي في منطقة تبوك.

ويشمل البرنامج -الذي يستمر لمدة (8) أسابيع وبمعدل 96 ساعة دراسية في الفترة المسائية- مجموعةً متميزة من الأنشطة التعليمية والمهارية في أساسيات اللغة الصينية؛ مثل تعليم نطق الرموز الصينية باستخدام نظام "Pinyin"، ونطق النغمات الصينية، والتدرب على مهارات القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة وقواعدها، كما يشمل البرنامج تعليمَ أكثر من 300 عبارة شائعة الاستخدام في الحياة اليومية، وأكثر من 500 مفردة أساسية من اللغة الصينية القياسية.

ويندرج هذا البرنامج ضمن سلسلة الدورات والبرامج الخدماتية التي يقدّمها معهد تعليم اللغات في جامعة تبوك للمجتمع المحلي والمهتمين بتعلم اللغات الأجنبية.

كما أن جامعة تبوك وبتوجيه من مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، أدرجت اللغة الصينية ضمن مقرراتها التعليمية للغات الأجنبية فأدرجت مقررَي اللغة الصينية 1، واللغة الصينية 2، ضمن البرامج الدراسية في الجامعة؛ لكون اللغة الصينية من أكثر اللغات التي تلقى إقبالًا على تعلمها؛ حيث تُعد الصينية من أكثر اللغات المحكية في العالم بعد اللغة الإنجليزية، وبمعدل 20% من سكان المعمورة.