"الخليوي": الجمعة المقبلة موعد خسوف "شبه ظل القمر"

كشف زاهي الخليوي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن أن مساء يوم الجمعة 15 جمادى الأولى 1441هـ، الموافق 10 يناير 2020، سيحدث -بمشيئة الله- خسوف شبه ظل للقمر.
وقال الخليوي لـ"سبق": "هذا الخسوف هو الأول من أربعة خسوفات قمرية لهذا العام. ويبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة الـ8:08 مساء، فتقل إضاءة القمر قليلاً، وقد لا يلاحظ خفوته بالعين المجردة؛ فيبقى قرصه مضاء بالكامل خلال مدة الخسوف".
وأضاف: "الخسوف سوف يبلغ ذروته العظمى عند الساعة الـ10:10 مساء، وتكون أنسب الفرص لرصد الخفوت، ويستمر 4 ساعات و4 دقائق؛ لينتهي الخسوف عند الساعة الـ12:12 صباحًا بعد خروج القمر من منطقة شبه ظل الأرض".
وأردف: "الخسوف والكسوف يمكن التنبؤ بهما لمئات السنوات القادمة؛ لأن القاعدة تقول: لا يقع خسوف للقمر إلا في ليالي الإبدار، ولا يقع كسوف الشمس إلا في ليالي الاستسرار نهاية الشهر القمري".
وختم "الخليوي" تصريحه قائلاً: "الخسوف هو حدث كوني، لا يقع بسبب أحداث أرضية كحروب أو وفيات، ولا يؤثر وقوعه في برج معين على حياة الناس كما يروج لذلك البعض".عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك زاهي الخليوي خسوف شبه ظل للقمر
يستمر لأكثر من 4 ساعات.. وقد لا يلاحَظ بالعين المجردة
كشف زاهي الخليوي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن أن مساء يوم الجمعة 15 جمادى الأولى 1441هـ، الموافق 10 يناير 2020، سيحدث -بمشيئة الله- خسوف شبه ظل للقمر.
وقال الخليوي لـ"سبق": "هذا الخسوف هو الأول من أربعة خسوفات قمرية لهذا العام. ويبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة الـ8:08 مساء، فتقل إضاءة القمر قليلاً، وقد لا يلاحظ خفوته بالعين المجردة؛ فيبقى قرصه مضاء بالكامل خلال مدة الخسوف".
وأضاف: "الخسوف سوف يبلغ ذروته العظمى عند الساعة الـ10:10 مساء، وتكون أنسب الفرص لرصد الخفوت، ويستمر 4 ساعات و4 دقائق؛ لينتهي الخسوف عند الساعة الـ12:12 صباحًا بعد خروج القمر من منطقة شبه ظل الأرض".
وأردف: "الخسوف والكسوف يمكن التنبؤ بهما لمئات السنوات القادمة؛ لأن القاعدة تقول: لا يقع خسوف للقمر إلا في ليالي الإبدار، ولا يقع كسوف الشمس إلا في ليالي الاستسرار نهاية الشهر القمري".
وختم "الخليوي" تصريحه قائلاً: "الخسوف هو حدث كوني، لا يقع بسبب أحداث أرضية كحروب أو وفيات، ولا يؤثر وقوعه في برج معين على حياة الناس كما يروج لذلك البعض".