"الخليوي": الجمعة المقبلة موعد خسوف "شبه ظل القمر"

يستمر لأكثر من 4 ساعات.. وقد لا يلاحَظ بالعين المجردة

كشف زاهي الخليوي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن أن مساء يوم الجمعة 15 جمادى الأولى 1441هـ، الموافق 10 يناير 2020، سيحدث -بمشيئة الله- خسوف شبه ظل للقمر.

وقال الخليوي لـ"سبق": "هذا الخسوف هو الأول من أربعة خسوفات قمرية لهذا العام. ويبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة الـ8:08 مساء، فتقل إضاءة القمر قليلاً، وقد لا يلاحظ خفوته بالعين المجردة؛ فيبقى قرصه مضاء بالكامل خلال مدة الخسوف".

وأضاف: "الخسوف سوف يبلغ ذروته العظمى عند الساعة الـ10:10 مساء، وتكون أنسب الفرص لرصد الخفوت، ويستمر 4 ساعات و4 دقائق؛ لينتهي الخسوف عند الساعة الـ12:12 صباحًا بعد خروج القمر من منطقة شبه ظل الأرض".

وأردف: "الخسوف والكسوف يمكن التنبؤ بهما لمئات السنوات القادمة؛ لأن القاعدة تقول: لا يقع خسوف للقمر إلا في ليالي الإبدار، ولا يقع كسوف الشمس إلا في ليالي الاستسرار نهاية الشهر القمري".





وختم "الخليوي" تصريحه قائلاً: "الخسوف هو حدث كوني، لا يقع بسبب أحداث أرضية كحروب أو وفيات، ولا يؤثر وقوعه في برج معين على حياة الناس كما يروج لذلك البعض".