"الصحة": تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 54752

أعلنت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد الموافق 2020/05/17م، عن تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس السبت، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 54752 إصابة، منهم 40% من السعوديين و60% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 202 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2056 حالة، وبلغ اجمالي حالات التعافي 25722 حالة .

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 312 متوفى.