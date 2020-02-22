نزيف الخسائر مستمر.. مقتل جندي تركي بهجوم للنظام السوري في إدلب

أعلن إقليم غازي عنتاب التركي اليوم (السبت) أن أحد أفراد الجيش التركي قُتل في هجوم بقنبلة، نفذه النظام السوري في منطقة إدلب بسوريا؛ ليصبح بذلك الجندي التركي السادس عشر الذي يلقى حتفه في المنطقة هذا الشهر.

وبيَّن الإقليم التركي أن القتيل كان من عمال صيانة الدبابات، وفقًا لـ"رويترز".

وأرسل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان آلاف الجنود والعتاد العسكري إلى المنطقة التي تقع إلى الجنوب من حدودها للتصدي لهجوم تشنه القوات الحكومية بهدف استعادة السيطرة على المنطقة الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة.