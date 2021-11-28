بضربات التحالف وقصف مدفعي.. سقوط عشرات الحوثيين قتلى وجرحى في مأرب

تدمير آليات عسكرية للميليشيا في عدة جبهات

قتل وأصيب العشرات من ميليشيا الحوثي الإيرانية، في قصف مدفعي وجوي استهدف مواقعها، اليوم "الأحد"، في جنوب وغرب محافظة مأرب.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش الوطني اليمني استهدفت بقصف مركز عدة مواقع وتحركات للميليشيا الحوثية في مختلف الجبهات القتالية في مديريتي صرواح والجوبة.

وأضاف أن القصف المدفعي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية وتكبيدها خسائر كبيرة بالعتاد والمعدات القتالية.

وبين أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بالتزامن مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في عديد من جبهات القتال في المديريتين، ودمرت آليات تابعة للميليشيا وقتلت من كانوا على متنها.