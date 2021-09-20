وزير الطاقة: موقفنا ثابت في منع إيران من حيازة السلاح النووي

ألقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ بكلمة خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال وزير الطاقة في كلمته: نؤكّد موقفنا الثابت لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.
وأضاف: المملكة تجدّد دعمها للوكالة من أجل تسخير الطاقة النووية لخدمة البشرية.
خلال الكلمة التي ألقاها في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ألقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ بكلمة خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال وزير الطاقة في كلمته: نؤكّد موقفنا الثابت لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.
وأضاف: المملكة تجدّد دعمها للوكالة من أجل تسخير الطاقة النووية لخدمة البشرية.