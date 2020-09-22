واشنطن: إيران تحاول تدمير البنية التحتية للشرق الأوسط وسنعاقب أي دولة تبيع لها أسلحة

"الخارجية الأمريكية": لا توجد دولة عقلانية تؤيد حصول طهران على سلاح صيني أو روسي

أعلنت واشنطن، اليوم الثلاثاء، أنها ستعاقب أي دولة تبيع أسلحة تقليدية إلى إيران، مؤكدةً أنه لا توجد دولة عقلانية تؤيد حصول إيران على سلاح صيني أو روسي.

ووفقاً لما ذكرته "الحرة"، قالت "الخارجية الأمريكية": إن إيران تحاول تدمير البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط.

وأضافت: لن نسمح بتكرار هجمات إيران الإرهابية في المنطقة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران، بعد أن رفضت أوروبا وروسيا مطلبها بإعادة العقوبات الأممية التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.