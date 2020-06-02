رئيس اللجنة التجارية: السوق السعودي يتمتع بقوة شرائية ستسهم في تعافي القطاع التجاري

قال: القطاع التجاري بأنشطته المختلفة يشكّل أهمية كبيرة في مفاصل اقتصادنا الوطني

أشاد عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض سعد بن محمد العجلان بانتظام عودة الأنشطة التجارية بشكل تدريجي ووفق الخطة المعدة لمواجهة جائحة كورونا.

وأكد "العجلان" أن القطاع التجاري بأنشطته المختلفة يشكل أهمية كبيرة في مفاصل اقتصادنا الوطني، مشيراً إلى نجاح الإجراءات الحكومية وأهمية القرارات التي اتخذتها الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف تأثيرات وباء كورونا على القطاع الخاص، من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية والتي تترجم الاهتمام الكبير من القيادة بدعم القطاع الخاص.

وأضاف "العجلان" أن السوق السعودي يتمتع بقوة شرائية كبيرة ستسهم في ارتفاع نشاط القطاع التجاري بشكل تدريجي وتصاعدي، لاسيما مع استمرار رفع منع التجول والسماح لمزيد من الأنشطة بالعودة للعمل والإنتاج مع الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة وبقية الجهات ذات العلاقة.

وتابع "العجلان": المسؤولية اليوم مشتركة بين أصحاب الأنشطة التجارية وعملائهم بالتعاون والعمل على تطبيق الإجراءات بشكل دقيق حتى تتكامل الجهود في مواجهة هذا الوباء الذي أثر على مناحي الحياة في العالم أجمع، مؤكداً أنه بتوفيق الله ثم بحرص القيادة فقد نجحت المملكة ومن بداية انتشار الوباء باتخاذ كل الاحتياطات وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لكل من يعيش على أرض المملكة من مواطنين ومقيمين، دون أي تفرقة، مما كان محل تقدير كثير من المنظمات والدول، ومما ساهم في محاصرة الوباء.