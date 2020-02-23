الرئيس الصيني: أزمة "كورونا" لا تزال خطيرة ومعقدة

أشار إلى أن تأثيراتها على الاقتصاد أمر حتمي

شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم (الأحد)، على ن أزمة فيروس كورونا الجديد، لا تزال أزمة معقدة وخطيرة في البلاد.

وأوضح "بينغ" أن تأثيرات "كورونا" على الاقتصاد والمجتمع الصيني أمر حتمي وتحاول الحكومة التقليل منها، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

ووصف الرئيس الصيني أزمة "كورونا" بأنها أخطر حالة طوارئ صحية في البلاد.

الرئيس الصيني شي جين بينغ فيروس كورونا الجديد

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23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 03:37 PM

أشار إلى أن تأثيراتها على الاقتصاد أمر حتمي

الرئيس الصيني: أزمة "كورونا" لا تزال خطيرة ومعقدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم (الأحد)، على ن أزمة فيروس كورونا الجديد، لا تزال أزمة معقدة وخطيرة في البلاد.

وأوضح "بينغ" أن تأثيرات "كورونا" على الاقتصاد والمجتمع الصيني أمر حتمي وتحاول الحكومة التقليل منها، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

ووصف الرئيس الصيني أزمة "كورونا" بأنها أخطر حالة طوارئ صحية في البلاد.

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الرئيس الصيني شي جين بينغ فيروس كورونا الجديد

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