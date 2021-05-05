"برنت" عند 69.3 دولاراً.. أسعار النفط ترتفع بعد هبوط المخزونات الأمريكية

توقعات الطلب تتحسن بفضل تخفيف إجراءات الإغلاق في الولايات المتحدة وبريطانيا

ارتفعت أسعار النفط اليوم، مواصلة المكاسب من الجلسة السابقة بعد أن أشارت بيانات بالقطاع إلى أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت بأكثر من المتوقع بكثير الأسبوع الماضي، مما يعزز وجهات النظر الإيجابية حيال الطلب على الوقود في أكبر اقتصادات العالم.



وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتاً بما يعادل 0.7 في المائة إلى 66.17 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0440 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد تقدمها إلى 66.58 دولاراً، وهو مستوى لم تبلغه منذ الثامن من مارس.



ووفق "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً أو 0.7 في المائة إلى 69.37 دولاراً للبرميل بعد أن لامست قمة أكثر من سبعة أسابيع عند 69.78 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت عقود كلا الخامين القياسيين حوالي اثنين في المائة أمس الثلاثاء قبيل بيانات من معهد البترول الأمريكي.



وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف.إكس في سنغافورة "يبدو أن أسعار النفط الخام تتدعم من السحب الكبير من مخزونات الخام والبنزين الذي أشار إليه معهد البترول الأمريكي.



وتابعت: "توقعات الطلب على الطاقة تتحسن بفضل تخفيف إجراءات الإغلاق في مناطق من الولايات المتحدة وبريطانيا، مما ساعد على تعويض أثر المخاوف بشأن تراجع الطلب من الهند واليابان. موسم القيادة في الصيف المقبل ربما يزيد من دعم الطلب على الوقود ويرفع أسعار النفط".



