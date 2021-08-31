معتدلة فجراً.. "الحصيني" عن "أجواء الثلاثاء": أمطار ورياح مغبرة

قال: حارة نهاراً معظم المملكة والخليج.. والهطولات خفيفة لمتوسطة

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواءً حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة والخليج ومعتدلة فجراً.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة وجنوب الطائف".

وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية "مغبرة" على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجنوب تبوك وغرب الرياض.