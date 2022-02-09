وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الزامبي

نوه بما أبداه من دعم حكومة بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 بالرياض

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية زامبيا ستانلي كاكوبو.

وثمن الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال ما أبداه وزير خارجية زامبيا من دعم حكومة بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

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09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443 07:07 PM

نوه بما أبداه من دعم حكومة بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 بالرياض

وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الزامبي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية زامبيا ستانلي كاكوبو.

وثمن الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال ما أبداه وزير خارجية زامبيا من دعم حكومة بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.

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