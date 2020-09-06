"سانوفي" الفرنسية تحدّد سعر لقاحها المحتمل ضدّ كورونا

بوجيو: ملايين الأشخاص إن لم يكن المليارات يحتاجون إلى اللقاح

قال رئيس شركة "سانوفي" الفرنسية أوليفييه بوجيو؛ أمس السبت، إنه من المرجح أن يكون سعر اللقاح المحتمل الذي تطوّره شركته لمحاربة فيروس كورونا، أقل من 10 يوروهات لكل جرعة.

وأضاف بوجيو؛ لراديو "فرانس إنتر": "السعر لم يحدّد بالكامل.. نحن نقيّم تكاليف الإنتاج للأشهر المقبلة.. سيكون أقل من 10 يوروهات (ما يعادل 11.80 دولار أمريكي)".

وصرح بأن ملايين الأشخاص؛ إن لم يكن المليارات، يحتاجون إلى اللقاح.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ قد زار في يونيو الماضي أحد مصانع شركة المستحضرات الطبية الفرنسية، حيث ذكرت "سانوفي" حينها، أنها ستستثمر 610 ملايين يورو في الأبحاث المتعلقة بتطوير اللقاحات وإنتاجها في البلاد.

وفي يوليو الماضي، أعلنت شركة "سانوفي" الفرنسية ومنافستها البريطانية "غلاكسو سميثكلاين"، أنهما اتفقتا على صفقة بقيمة مليار يورو مع الحكومة الأمريكية لتطوير لقاح محتمل ضد فيروس كورونا.