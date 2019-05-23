ولي العهد الرئيس والصديق وقصة حزمه مع نجله.. "العساكر": "سند الإسكان" قريبًا

تحدّث عن اختيار المحيطين بالأمير وقال: "مسك" ليست ذراعًا سياسية وهكذا تعارفت بسموه

كشف بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد ورئيس مركز مبادرات مسك الخيرية، عن قُرب إطلاق المراحل التالية لبرنامج "سند محمد بن سلمان للمبادرات الاجتماعية"، بعد إطلاق المرحلة الأولى المتمثلة في مبادرة "سند الزواج" والتي ستشمل مبادرات في "سند الإسكان" و"سند التعليم" و"سند الصحة"؛ مشيرًا إلى أن هذه المبادرات ستركز على الشباب، وسوف تستوعب أعدادًا كبيرة بإذن الله.

وفي حلقة من برنامج "الليوان" على قناة روتانا خليجية مع الإعلامي عبدالله المديفر، تحدّث "العساكر" عن حكايا مسك والشباب، وكشف عن صفات لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائلًا إنه إنسان مرح وبسيط، لا تعرف هل هو رئيسك أم صديقك.. هو كلاهما صراحة!".

وفي التفاصيل، علّق "العساكر" على مقطع مقابلة سمو ولي العهد في برنامج "ستون دقيقة" بقناة "سي بي إس CBS الأمريكية": وقال: "مع بداية عهد الملك سلمان في عام 2015 و2016 كان الأمير محمد بن سلمان يحمل هاجسًا كبيرًا، وكانت لديه مسؤوليات متعددة، وحرص خلال هذه الفترة على أن يخصص جُل وقته للعمل؛ لدرجة أنه لم يكن يأخذ إجازة نهاية الأسبوع، وكان يركز على العمل الطويل الذي يكون له إنتاجية عالية ويكون من خلاله بناء لقدرات شبابية سعودية مؤهلة لحمل المسؤولية، مع الاستعانة ببيوت الخبرة الخارجية"؛ مشيرًا إلى أن هذا مكتبه الطبيعي اليومي يداوم بدون شماغ، يمتلك روحًا بسيطة مرحة؛ أي نعم هو صارم وشديد؛ لكن في عمله وفيما يتطلب مهام ترتبط بإنجاز العمل؛ لكنه مرح لا تستطيع القول هل هو رئيسك أم صديقك.. هو كلاهما صراحة!

وأضاف: "الأمير محمد بن سلمان صارم في تعليم أبنائه"، وروى في هذا الصدد قصة من قصص حزمه وصرامته وقال: "ابنه الأمير سلمان بن محمد يدرس في مدارس مسك التي تفتح أبوابها يوميًّا للدراسة الساعة الثامنة صباحًا، ويقفل بابها الثامنة والربع، وفي أحد الأيام حضر متأخرًا في حدود 10 دقائق عند الساعة الثامنة و25 دقيقة، ولم يُسمح له بالدخول، وعاد، وعندما وصل الأمر إلى والده الأمير محمد بن سلمان قال لي بشكل مباشر: لو سمحتم له بالدخول لحاسبتكم".

ولخّص مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جملة قائلًا: "سمو ولي العهد يؤمن بالفريق القوي والحوكمة القوية وخطة العمل الواضحة والهدف الواضح، وهو يعمل لتحقيق مستقبل مشرق لهذه الدولة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز"؛ موضحًا ساعات عمل وإنتاجية سمو ولي العهد منذ بداية تأسيس فريقه وبعد أن أعطى الصلاحيات للقادة الشباب من حوله.

وقال: "في عام 2015 و2016 لم يكن سمو ولي العهد يأخذ إجازة أسبوعية؛ إذ كان العمل يستغرق منه طول الوقت، وفي عام 2017 بدأ في توكيل الصلاحيات، وبدأت ثمار الفريق الذي بناه تظهر من القيادات السعودية الشابة، وفي عامي 2018 و2019 قلّت ساعات العمل اليومية ما بين 10 إلى 12 ساعة يوميًّا في ظل إنتاجية عالية ترتبط بتفويضه بالصلاحيات والفريق الذي يعمل معه ويثق بهم والذي حرص على بناء قدراتهم ومهاراتهم من خلال المجالس والدورات".

وأضاف: "أكثر ما يحرك عاطفة الأمير محمد بن سلمان هم الشهداء، ويراهم كأبناء، ويتأثر جدًّا من فقدانهم، ويهتم بهم ويتابعهم"، وأشار إلى أن "الملك سلمان رائد العمل الخيري وغير الربحي في السعودية منذ كان أميرًا للرياض، وسمو ولي العهد كان نائبًا له في هذا العمل، وأضاف: "أوكل إليه في 2011 مهمة تنمية مدارس الرياض، فحوّلها من مدارس تعتمد على الدعم إلى مدارس تحقق أرباح 226 مليونًا".

وعن التعارف الأول مع سمو ولي العهد، أشار "العساكر" إلى أنه بدأ عام ٢٠٠٦، في الغرفة التجارية لجائزة رواد شباب الأعمال، وقال: "لجنة شباب الأعمال بالغرفة عملت على عدة مبادرات كان من ضمنها فكرة تأسيس جائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال، والتي كانت تركز على تنمية مهارات الشباب فيما يخص ريادة الأعمال.. وعندما أُسست الجائزة رفع المقترح للملك سلمان عندما كان أميرًا للرياض في تأسيس أعضاء مجلس أمناء للجائزة، وكان أحدهم الأمير محمد بن سلمان، وكان ذلك بداية علاقة التعارف مع سموه، ثم تنامت تلك العلاقة عندما أصبح رئيس اللجنة التنفيذية في الجائزة وطور من أعمالها وفي عام 2009 أقيم أول حفل لتسليم الجائزة وفي ذات العام كلف الأمير سلمان الأمير محمد بن سلمان لاستلام بعض المهام المرتبطة بالقطاع غير الربحي، وكلفني سموه وقتها بالعمل معهم في مكتب سكرتارية الأعمال الخيرية للأمير سلمان وفي المكتب الخاص.

وحول مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك الخيرية"، قال رئيس مركز المبادرات بالمؤسسة : "كلما تحدثت عن مسك أشعر بالفخر.. حينما أسسها ولي العهد كان ينظر للمستقبل، ومنذ تأسيسها الفعلي عام ٢٠٠٩ وهي مستمرة برسالتها في تنمية المجتمع". وقال "لم تكن البدايات سهلة في تأسيس مسك، وكان ولي العهد يباشر أعمالها بنفسه، ويلتزم بحضور مختلف ورش العمل".

وأضاف: "في مسك برامج تهدف إلى تأهيل القادة في القطاع غير الربحي بالشراكة مع عدة جهات دولية، ونبتعثهم الآن لهذا الغرض"، وأردف: "٩٥٪ من موظفي مسك هم من الشباب السعوديين والسعوديات، والنسبة المحدودة من الأجانب تم تعيينهم لنقل الخبرة ومشاركة المعرفة والتجربة".

وزاد: فلسفة "مسك" الأساسية هي تنمية العقل البشري، واستحضر كلمة ولي العهد في كلمة افتتاح مسك: "نركز على التحفيز والتشجيع، ونهتم بالإبداع، ونقدم المبادرات لنضمن الاستدامة؛ وهذا ما يحقق نمو العقل البشري".

وتابع: "بدأنا مسك بمبالغ بسيطة، واليوم أصولنا 3 مليارات"؛ مؤكدًا أن "مسك ليست ذراعًا سياسية، ولا تقوم بأي أعمال سياسية"، ولفت إلى أنه في "مسك ليس لدينا ساعة حضور وانصراف، وتقييمنا الأساسي هو الإنجاز"؛ مشيرًا إلى أن لـ"مسك" مبادرات تدريبية في مجال الإعلام، يعتمد بعضها على إرسال الشباب للتدريب في أشهر الأكاديميات والجامعات العالمية؛ لنضمن لهم استمرارهم في المجال بعد عودتهم واستقطابهم لجهات ترعاهم".

وأكد العساكر أن "مسك لن تتوقف عن دعم السينما والفيلم السعودي، ولدينا مبادرة خاصة بهذا المجال مع New York Academy تدعو لصناعة الأفلام وهي مركزة على السعودية"، ومضى يقول: "ولي العهد ينظر للقطاع غير الربحي بشكل مختلف، وكان يركز على أن تكون "مسك" معززة للدور الريادي في تغيير حياة الشباب داخليًّا وخارجيًّا".

وواصل: البعض يعتب على "مسك" ويرى أنها لا تظهر الظهور الكافي، ولهؤلاء نقول: نظهر فقط فيما يرتبط بمصداقية عالية عند الناس؛ موضحًا: "بدأنا قبل 5 سنوات بإرسال 20 طالبًا للدراسة في محافل جامعية عالمية مثل هارفارد، ليختلطوا ببيئات جامعية مختلفة"؛ لافتًا إلى أنها إلى العام الماضي "خدمت أكثر من 9 آلاف طالب سعودي عبر برامجها التدريبية الخارجية".

وفي سؤال من الكابتن ياسر القحطاني عن معايير اختيار الشباب المحيطين بسمو الأمير محمد بن سلمان، رد "العساكر": "هي ترتبط بسياسة إجراءات ومبادرات وصلاحيات"، وقال: "لدينا شباب عظيم، امنحهم الإمكانيات المتاحة وثق بهم ودعهم يعملون، وستجد لديك قاعدة من الشباب الناجح الذي تفتخر بهم؛ مضيفًا: "قالها الأمير محمد بن سلمان، دعهم يخطئون ويتعلمون من أخطائهم؛ لكن لا يكون هذا الخطأ ناتجًا عن إهمال".

وأكد "العساكر" على ضرورة أن نركز على مفهوم العمل التطوعي كثقافة؛ مضيفًا "مجتمعنا فيه خير؛ لكن لا تزال أرقام العمل التطوعي عندنا ضعيفة"، وأضاف: "مشاركة المرأة السعودية في القطاع غير الربحي تم تعزيزها مؤخرًا بشكل واضح وملموس وفي إطار التقاليد الاجتماعية العامة، وأصبح لها دور فاعل في القطاع، وتوافرت لها فرص واعدة، ومراكز قيادية عالية".

وزاد: "بعض رجال الأعمال والمؤسسات لا تركز على تطوير القطاع غير الربحي، وهناك شركات كبيرة لا تركز على دعم الشباب، وكل ما نريده اليوم هو مؤسسات تساهم في تنمية المجتمع وتوظيف الشباب ودعم الناتج المحلي"؛ مشيرًا إلى أن "في السعودية لدينا أقل من 1000 مؤسسة وجمعية خيرية، وهذا العدد للأسف ضعيف جدًّا، وسوف يتنامى وفق رؤية السعودية 2030".

وروى "العساكر" قصة برنامج "سند" موضحًا أنه ليس برنامجًا لتيسير الزواج فقط، وقال: "كان الأمير محمد بن سلمان يرغب في تعزيز برنامج طويل ومستمر، يرتبط بالشباب ويدعمهم؛ مشيرًا في هذا الصدد: "لدينا في برنامج سند، مراحل بدأنا المرحلة الأولى بالزواج، وقريبًا ستطلق المرحلة الثانية للبرنامج في الإسكان، والتي ستعزز الكثير من البرامج التي تعمل عليها الدولة ويدعم الشباب في الإسكان التنموي، كما ستطلق مراحل لاحقة من البرنامج، سيكون هناك شيء مرتبط بسند التعليم، وشيء مرتبط بسند الصحة، وسوف تستوعب هذه البرامج بإذن الله أعدادًا كبيرة.

وأكد أن لكل شاب دورًا في صناعة المستقبل وإن كان ما زال طالبًا، وخاطب الشباب: "كن نفسك وركز على هدفك لتقدم شيئًا لهذا الوطن الغالي"، وأضاف: "بإمكانك أن تعلم نفسك، وإذا أردت أن تصنع شيئًا مختلفًا؛ ركّز على ما تحب ولا تنتظر النتائج القريبة، وإذا كنت من رواد الأعمال وعندك عمل معين فتذكر كلمة الملك سلمان للشباب: "لا تستعجلوا النجاح".

واختتم "العساكر" قائلًا: "نحن في فترة تاريخية من عمر المملكة، مقبلة بفرص عديدة للشباب، وكل شاب قادر على أن يصل لفرصته"؛ مؤكدًا أن التعليم هو العنصر الأهم في صياغة مستقبل الشباب.