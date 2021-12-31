التوترات في أوكرانيا هل تؤدي إلى انهيار العلاقات بين القطبين العالميين؟

مهاتفة الـ 50 دقيقة بين "بايدن" و"بوتين"

شهد الاتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، الذي استمر 50 دقيقة، تحذيرات وتوترات وتهديدات بانهيار كامل في العلاقات بين البلدين

الرئيس الروسي حذر الرئيس الأمريكي، من أن فرض عقوبات جديدة على بلاده بسبب التوترات في أوكرانيا، قد يؤدي إلى انهيار كامل في العلاقات بين القطبين العالميين، طبقاً لـ"بي بي سي".

الرئيسان ناقشا في الاتصال التوترات المتصاعدة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا في محاولة تهدف إلى فتح الباب أمام حل دبلوماسي في محادثات رسمية الشهر المقبل.

الرئيس بوتين قال إن مثل هذه العقوبات ستكون "خطأ فادحًا".

وأخبر بايدن بوتين أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بحزم على أي غزو لأوكرانيا.

وعلى الرغم من أن الجانبين تبادلا التحذيرات خلال المكالمة، قال مستشار السياسة الخارجية الروسي يوري أوشاكوف للصحفيين بعد فترة وجيزة من ذلك أن بوتين "سعيد" بالمحادثة، وأضاف أنها أوجدت "خلفية جيدة" للمحادثات المستقبلية.

وقال مسؤول أمريكي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن اللهجة كانت "جادة وموضوعية".

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي "أكد الرئيس بايدن أن التقدم الجوهري في هذه الحوارات لا يمكن أن يحدث إلا في بيئة من التهدئة".