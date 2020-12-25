تنبيه لمركز الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تستمر حتى الساعة السادسة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد البيئية، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد البيئية حالة الطقس المدينة المنوّرة

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25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442 01:46 PM

تستمر حتى الساعة السادسة مساءً

تنبيه لمركز الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد البيئية، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً.

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