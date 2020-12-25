تنبيه لمركز الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

أصدر المركز الوطني للأرصاد البيئية، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً.المركز الوطني للأرصاد البيئية حالة الطقس المدينة المنوّرة
تستمر حتى الساعة السادسة مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد البيئية، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً.