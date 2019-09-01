"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية السويد

خلال لقاء بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزيرة خارجية مملكة السويد مارغو والستروم، التي تزور المملكة حاليا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض بين البلدين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات المنطقة.