"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية السويد

خلال لقاء بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزيرة خارجية مملكة السويد مارغو والستروم، التي تزور المملكة حاليا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض بين البلدين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات المنطقة.

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01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 07:18 PM

خلال لقاء بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم

"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية السويد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزيرة خارجية مملكة السويد مارغو والستروم، التي تزور المملكة حاليا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض بين البلدين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات المنطقة.

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