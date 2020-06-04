بالفيديو.. حاول تفجير صراف آلي فقتل نفسه

ضمن خطة لسرقة 30 جهاز صرافة في فيلادلفيا

قُتِل شاب خلال قيامه بمحاولة خرقاء لسرقة صراف آلي في مدينة فيلادلفيا الأمريكية؛ وذلك إثر انفجارٍ تعتقد الشرطة أنه جزءٌ من خطة تهدف لسرقة 30 جهاز صرافة في المدينة خلال سلسلة عمليات على مدى ليلتين.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، قالت الشرطة إن الشاب الذي يبلغ من العمر 24 عامًا فارَقَ الحياة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، عقب ساعات من محاولته اختراق جهاز صراف آلي باستخدام المتفجرات في شمالي المدينة.

وحاول الرجل استخدام جهاز تفجير لإتمام فعلته؛ إلا أن الانفجار أطاح به أرضًا؛ مُلحِقًا إصابات بالجزء العلوي من جسده، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي لاحقًا؛ وفق ما نقله موقع قناة "سي بي إس 3" الأمريكية.

وبحسب الشرطة؛ فقد تم العثور على متفجرات لا تزال فعالة في موقع العملية.

ولم تتمكن المتفجرات من اختراق آلة الصرافة. كما لم تكشف الشرطة عن اسم الشخص.

وشهدت ليلة الاثنين محاولات للتخريب طالت ما لا يقل عن 10 صرافات آلية؛ خصوصًا في المتاجر الصغيرة ومحطات الوقود، بحسب الشرطة.

وحسب موقع قناة "الحرة"، تمت تلك المحاولات في الوقت الذي تحاول فيه قوات الأمن التعامل مع احتجاجات واسعة ضد تصرفات وحشية لرجال شرطة، شهدت عمليات تخريب واسعة وسرقات متعددة.

وبالتزامن مع ذلك، شهدت المدينة احتجاجات سلمية مرتبطة بمقتل جورج فلويد على يد أحد رجال الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية يوم 25 مايو الماضي.

وشهدت أعمال التخريب محاولات لإلحاق الأذى بتمثال لعمدة سابق للمدينة، وتمت إزالته حماية له.

كما شوّه المخربون تمثالًا لجورج واشنطن وبنجامين فرانكلين، يُعتبر من المعالم المشهورة في المدينة.

وأظهرت صور في الشارع السابع بالمدينة، ثلاثة أشخاص على الأقل كانوا منخرطين في زرع متفجرات على إحدى آلات الصراف الآلي، ثم ركضوا بعيدًا عنها، ليعودوا بعد الانفجار محاولين سرقتها خلال حملهم عصي البيسبول لاستخدامها كسلاح أبيض.