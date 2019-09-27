محافظ يدمة يقدم واجب العزاء لأسرة "آل بلال"

دعا الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه جناته

قدّم محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي؛ اليوم، واجب العزاء لأسرة آل بلال، في وفاة حاصل بن علي آل بلال؛ داعياً الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وعبّرت أسرة الفقيد عن شكرها وتقديرها لمحافظ يدمة، على بادرته وتعازيه، داعية الله ألّا يريه أيّ مكروه.