محافظ يدمة يقدم واجب العزاء لأسرة "آل بلال"

دعا الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه جناته

قدّم محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي؛ اليوم، واجب العزاء لأسرة آل بلال، في وفاة حاصل بن علي آل بلال؛ داعياً الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وعبّرت أسرة الفقيد عن شكرها وتقديرها لمحافظ يدمة، على بادرته وتعازيه، داعية الله ألّا يريه أيّ مكروه.

5

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441 02:04 PM

دعا الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه جناته

محافظ يدمة يقدم واجب العزاء لأسرة "آل بلال"

صحيفة سبق الإلكترونية

نجران

0 1,718

قدّم محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي؛ اليوم، واجب العزاء لأسرة آل بلال، في وفاة حاصل بن علي آل بلال؛ داعياً الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وعبّرت أسرة الفقيد عن شكرها وتقديرها لمحافظ يدمة، على بادرته وتعازيه، داعية الله ألّا يريه أيّ مكروه.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019