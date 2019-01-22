الرياض .. تحذير من استخدام الخيام في المنشآت التعليمية

لما تُشكله من خطورة كبيرة قد تهدّد سلامة الأرواح والممتلكات

حذّرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، جميع المدارس الحكومية والأهلية، من إقامة الخيام واستخدامها في منشآتها التعليمية سواء بصورة دائمة أو مؤقتة، لما تُشكله من خطورة كبيرة قد تهدّد سلامة الأرواح والممتلكات.

وأوضح المتحدث الرسمي في "تعليم الرياض" علي الغامدي؛ أن لوائح وتعليمات الدفاع المدني تمنع استخدام الخيام في مثل هذه المواقع، مشدداً على المحافظة على توفير البيئة الآمنة من خلال التقيد بالأنظمة والتعليمات الواردة في هذا الصدد، بما فيها تعليمات الاستعداد لفصل الشتاء وتعليمات السلامة.

وأكَّد "الغامدي"؛ حرص "تعليم الرياض" المتواصل على نشر ثقافة الأمن والسلامة لرفع الوعي لدى الطلاب والطالبات وتحقيق بيئة تعليمية آمنة.