"الصحة" تعلن تفاصيل الحالات الجديدة وتدعو للحرص على غسل اليدين

أعلنت الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3366 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 123308 حالات، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 39828 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1843 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد 1519 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 82548 حالة.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض 1089 حالة، وجدة 527 حالة، ومكة المكرمة 310 حالة، والدمام 227 حالة، والمدينة المنورة 191 حالة، والخبر 163 حالة، والقطيف 114 حالة، والهفوف 91 حالة، والطائف 57 حالة، وصفوى 48 حالة، والجبيل 47 حالة، وحفر الباطن 35 حالة، والمزاحمية 34 حالة، وبريدة 33 حالة، والخرج 27 حالة، وينبع 23 حالة، ورأس تنورة 19 حالة، والدرعية 19 حالة، وخميس مشيط 17 حالة، والظهران 16 حالة، ونجران 16 حالة، وبيشة 14 حالة، وضرماء 13 حالة، والعيون 12 حالة، وثريبان 10 حالات، والخرمة 10 حالات، وبقيق 10 حالات، وأ بها 9 حالات، ومليجة 9 حالات، وبيش 9 حالات، وقرية العليا 8 حالات، وحوطة بني تميم 7 حالات، والمبرز 7 حالات، والبكيرية 6 حالات، والرس 6 حالات، والنعيرية 6 حالات، وجازان 6 حالات، ومهد الذهب 5 حالات، وأحد رفيدة 5 حالات، ووادي الدواسر 5 حالات، والنماص 4 حالات، وحائل 4 حالات، ورابغ 4 حالات، والزلفي 4 حالات، وحريملاء 4 حالات، والبدائع 3 حالات، وتنومة 3 حالات، وعريعرة 3 حالات، والمجمعة 3 حالات، وثادق 3 حالات، والباحة حالتان، والمخواة حالتان، وقلوة حالتان، ووادي الفرع حالتان، والحناكية حالتان، والنبهانية حالتان، والقوراة حالتان، وعيون الجواء حالتان، وقصيباء حالتان، والقنفذة حالتان، وظلم حالتان، وقيا حالتان، والحرجة حالتان، وبللسمر حالتان، وظهران الجنوب حالتان، وسبت العلاية حالتان، والدرب حالتان، والدائر حالتان، وفرسان حالتان، والليث حالتان، وخليص حالتان، وليلى حالتان، والدلم حالتان، والرين حالتان، وحالة واحدة في كل من المندق، وبلجرشي، والعيص، والمذنب، ورياض الخبراء، وعنيزة، والقوز، ورنية، والمضة، ومحايل عسير، وسراة عبيدة، وتثليث، والخفجي، وسيهات، والسحن، وبقعاء، وصبيا، والكامل، والدوادمي، والحريق، والسليل، وتمير.

كما بلغ عدد الوفيات 932 حالات، بإضافة 39 حالة وفاة جديدة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد COVID-19 حول العالم بلغت 7675299 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 3645766 مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو 426268 ألف حالة.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق “موعد”، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

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