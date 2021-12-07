وزير الشؤون الإسلامية: منح ولي العهد وسام عُمان المدني شرف لأبناء المملكة

هنأ القيادة الرشيدة وسأل الله لها التوفيق

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بمناسبة منح سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، سمو ولي العهد، وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى، أحد أرفع الأوسمة العُمانية.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر قال فيها: "أرفع التهنئة، والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد بمناسبة منح سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق سمو ولي العهد وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى، أحد أرفع الأوسمة العُمانية".

وأضاف أن "هذا الوسام هو شرف لأبناء المملكة قاطبة، وفق الله سموه، وبارك بجهوده".

يشار إلى أن الوسام يُمنح لملوك ورؤساء الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميّزة مع سلطنة عُمان. وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.