فيديو "أليس هذا موت؟".. بسرعة جنونية شاب يقود مركبة بقدمه و"ببجي" بيده!

أثار غصباً والمطلب محاسبة.. موثّقه يشير لطريق سريع و220 كلم.. استطلاع رافض

أثار مقطع فيديو جرى تناقله، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يظهر المقطع شابّاً يقود مركبة على سرعة جنونية تصل إلى 220 كلم في الساعة وهو مثبت مقودها بقدمه ويستخدم يده في لعب الببجي الشهيرة معرضاً حياته وحياة الآخرين لخطر الموت دون أي اكتراث لما يفعله.



ولم يحدد زمن أو مكان رصد المقطع؛ غير أن موثقه، وهو مرافق للشاب، أكد أنه على أحد الطرق السريعة وأنه كان يسير بسرعة 220 كلم في الساعة مردداً: "أليس هذا موت"، وسط مطالبات بمعاقبته.



وبينت دراسة نشرتها "سبق"، أمس، وأجراها حساب استطلاع السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" المعنيّ باستطلاع آراء أفراد المجتمع حول قضايا وأحداث متجددة، وشارك فيه أكثر من 124 ألفًا؛ أن 67% من أفراد المجتمع يؤيدون حجب الألعاب القتالية في السعودية: "فورتنايت" و"ببجي"؛ بسبب تأثيرها السلبي.



وبلغت نسبة الرافضين لفكرة الحجب وفقًا للاستطلاع 27%، فيما يرى 6% من المشاركين في استطلاع عدم اهتمامهم بفكرة الموضوع.



وتابع الرافضون: لعبة ببجي "PUBG" تؤثر بشكل سلبي على مستخدميها من الشباب والمراهقين والأطفال أسريًّا واجتماعيًّا وصحيًّا وتربويًّا ونفسيًّا؛ مما يجعل المستخدمين يعيشون في مجتمع وهمي دون أن يتفاعلوا مع عائلاتهم وأصدقائهم؛ مما يؤدي إلى إصابتهم بنوع من الإدمان على اللعبة دون أن يدركوا ذلك.