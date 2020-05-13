قفزة جديدة في حالات التعافي.. تسجيل 2365 حالة شفاء من فيروس "كورونا" والإجمالي يتخطى 17 ألفاً

حالات التعافي تتجاوز الإصابات اليومية

سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" ارتفاعاً قياسياً جديداً يتجاوز 17 ألف حالة في المملكة‏ بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة.

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام السبعة الماضية، حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل ثمانية أيام، وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية.

فيروس كورونا الجديد

6

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 03:56 PM

حالات التعافي تتجاوز الإصابات اليومية

قفزة جديدة في حالات التعافي.. تسجيل 2365 حالة شفاء من فيروس "كورونا" والإجمالي يتخطى 17 ألفاً

محمد المواسي

الرياض

3 12,914

سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" ارتفاعاً قياسياً جديداً يتجاوز 17 ألف حالة في المملكة‏ بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة.

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام السبعة الماضية، حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل ثمانية أيام، وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020