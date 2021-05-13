"الغزواني" يعايد المناوبين في "كهرباء جازان"

خلال زيارته لهم ليشاركهم فرحة العيد

‬قدّم مدير إدارة كهرباء جاران المهندس يحيى الغزواني التهنئة بعيد الفطر المبارك المناوبين في شركة الكهرباء خلال زيارته لهم ليشاركهم فرحة العيد.

ومن جهتهم قام مديرو المكاتب والمراكز بمعايدة المناوبين ومشاركتهم فرحة العيد بجميع المكاتب والمراكز.

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13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442 05:09 PM

خلال زيارته لهم ليشاركهم فرحة العيد

"الغزواني" يعايد المناوبين في "كهرباء جازان"

صحيفة سبق الإلكترونية

جازان

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‬قدّم مدير إدارة كهرباء جاران المهندس يحيى الغزواني التهنئة بعيد الفطر المبارك المناوبين في شركة الكهرباء خلال زيارته لهم ليشاركهم فرحة العيد.

ومن جهتهم قام مديرو المكاتب والمراكز بمعايدة المناوبين ومشاركتهم فرحة العيد بجميع المكاتب والمراكز.

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