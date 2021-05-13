"الغزواني" يعايد المناوبين في "كهرباء جازان"

خلال زيارته لهم ليشاركهم فرحة العيد

‬قدّم مدير إدارة كهرباء جاران المهندس يحيى الغزواني التهنئة بعيد الفطر المبارك المناوبين في شركة الكهرباء خلال زيارته لهم ليشاركهم فرحة العيد.

ومن جهتهم قام مديرو المكاتب والمراكز بمعايدة المناوبين ومشاركتهم فرحة العيد بجميع المكاتب والمراكز.