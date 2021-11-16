"الصحة": تسجيل 37 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 44 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (459297) حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 44حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (538373) حالة، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة"، تسجيل 2 حالة وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8818) حالات وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 50 حالة.