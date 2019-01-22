"واتساب" يعود إلى العمل بعد انقطاع دقائق

الشركة لم تعلن حتى الآن أسباب التوقُّف

عاد تطبيق الواتساب إلى العمل لدى مستخدميه في المملكة العربية السعودية بعد أن توقف دقائق عدة.

ومن المتوقع أن تُصدر الشركة بيانًا، توضح فيه أسباب التوقُّف الذي شمل دولاً عدة في منطقة الشرق الأوسط.

وكان تطبيق الواتساب قد توقَّف عن العمل لدى الكثير من مستخدميه في السعودية لدقائق، فيما لم تعلن الشركة أسباب التوقُّف حتى الوقت الحالي.

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22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440 10:01 PM

الشركة لم تعلن حتى الآن أسباب التوقُّف

"واتساب" يعود إلى العمل بعد انقطاع دقائق

خالد الشاماني

المدينة المنورة

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عاد تطبيق الواتساب إلى العمل لدى مستخدميه في المملكة العربية السعودية بعد أن توقف دقائق عدة.

ومن المتوقع أن تُصدر الشركة بيانًا، توضح فيه أسباب التوقُّف الذي شمل دولاً عدة في منطقة الشرق الأوسط.

وكان تطبيق الواتساب قد توقَّف عن العمل لدى الكثير من مستخدميه في السعودية لدقائق، فيما لم تعلن الشركة أسباب التوقُّف حتى الوقت الحالي.

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