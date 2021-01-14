"كورونا" يصيب 5.196 لبنانياً خلال 24 ساعة

الفيروس أنهى حياة 41 شخصاً في المدة نفسها

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 41 وفاة و5 آلاف و196 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبدأ لبنان فجر اليوم إغلاقاً تاماً كما فرض حظر التجول حتى 25 يناير الجاري، كمحاولة لاحتواء تفشي كورونا، وفقاً لـ "رويترز".