"كورونا" يصيب 5.196 لبنانياً خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 41 وفاة و5 آلاف و196 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبدأ لبنان فجر اليوم إغلاقاً تاماً كما فرض حظر التجول حتى 25 يناير الجاري، كمحاولة لاحتواء تفشي كورونا، وفقاً لـ "رويترز".
لبنان فيروس كورونا الجديد
الفيروس أنهى حياة 41 شخصاً في المدة نفسها
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 41 وفاة و5 آلاف و196 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبدأ لبنان فجر اليوم إغلاقاً تاماً كما فرض حظر التجول حتى 25 يناير الجاري، كمحاولة لاحتواء تفشي كورونا، وفقاً لـ "رويترز".