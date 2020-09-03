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توقّع تشكلات سحبية ماطرة على نواح متفرقة من مناطق عدة

طقس الخميس في "توقعات الزعاق": ترقبوا السحب المبشرة

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس وجود تشكلات سحبية ماطرة على نواح متفرقة من #جازان #عسير #الباحة #الطائف.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": هنالك سحب مبشرة نواحي #العيص #العلا وجنوب غرب #القصيم.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك) فيما توثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة.