شاهد .. "السويلم" يقدّم أوراق اعتماده لملك كمبوديا سفيراً للسعودية غير مُقيم

نقل تحيات القيادة وحُمل بمثلها وتقدير بحضور وزير الخارجية ورئيس التشريفات

قدّم السفير سعود بن فهد السويلم؛ أوراق اعتماده إلى ملك كمبوديا سفيراً غير مقيم لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لدى مملكة كمبوديا.

حضر تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية، ورئيس التشريفات، في حين نقل السفير تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لجلالة ملك كمبوديا، وتمنى جلالته نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد.