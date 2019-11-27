"محمد بن زايد": مرحباً بولي العهد في بلده الثاني الإمارات

قال: حل ضيفاً عزيزاً وكريماً بين أهله

رحّب ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في دولة الإمارات.

وقال ولي عهد أبوظبي: "يسرني الترحيب بزيارة أخي وصديقي محمد بن سلمان إلى بلده الثاني الإمارات.. يحل ضيفاً عزيزاً وكريماً بين أهله".

زيارة ولي العهد إلى الإمارات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد زيارة ولي العهد للإمارات 2019

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27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441 05:14 PM

قال: حل ضيفاً عزيزاً وكريماً بين أهله

"محمد بن زايد": مرحباً بولي العهد في بلده الثاني الإمارات

خالد الشاماني

الرياض

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رحّب ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في دولة الإمارات.

وقال ولي عهد أبوظبي: "يسرني الترحيب بزيارة أخي وصديقي محمد بن سلمان إلى بلده الثاني الإمارات.. يحل ضيفاً عزيزاً وكريماً بين أهله".

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