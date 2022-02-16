شرطة القصيم تقبض على مقيمين سرقا كابلات كهربائية من موقع تحت الإنشاء

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، قبضت على مقيمَيْن من الجنسية البنجلادشية، سرقا كابلات كهربائية من موقع تحت الإنشاء (تم استردادها)، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.