القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة الرئيس السابق عبدالقادر بن صالح

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في وفاة الرئيس السابق عبدالقادر بن صالح – رحمه الله -.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ وفاة فخامة السيد عبدالقادر بن صالح رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السابق – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالمجيد تبون قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد عبدالقادر بن صالح رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السابق – رحمه الله – وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".