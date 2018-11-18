براد جونز يشارك للمرة الأولى بتدريبات النصر منذ إصابته

شارك الحارس الأسترالي الدولي براد جونز للمرة الأولى في تدريبات فريقه النصر، اليوم الأحد، بعد نحو أسبوعين من تعرضه لإصابة في الرأس أجبرته على الغياب عن مباريات فريقه الأخيرة.

يُذكر أن الحارس الأسترالي تعرَّض لارتجاج في المخ بعد اصطدامه بزميله برونو أوفيني؛ في لقطة هدف عمر السومة الأول بمباراة النصر والأهلي التي انتهت لمصلحة الأخير بهدفين دون رد.

وقال حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن براد جونز شارك في جزء من التدريب بعد فترة راحة منحها له الجهاز الطبي عقب تعرضه للإصابة التي أخرجته من ملعب مباراة الأهلي، وغاب على إثرها عن مباراة الاتفاق الدورية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد واصل، مساء اليوم الأحد، تدريباته اليومية ضمن فترة التوقف؛ حيث انطلقت تدريبات الفريق اليوم بتمارين لياقية متنوعة، ركز خلالها مدرب الفريق هيلدر في أغلب فترات التدريب على الجانب التكتيكي من خلال تدريبات متعددة.

وسيطبق مدرب الفريق هيلدر، غدًا الاثنين، تدريب اليوم الكامل الذي سيكون على فترتين صباحية ومسائية.