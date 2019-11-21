سليمان العتيبي إلى رتبة "عميد" بشرطة مكة المكرمة

قلد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي، مدير إدارة الضبط الجنائي بشرطة المنطقة العميد الدكتور سليمان بن غازي العتيبي، رتبته الجديدة "عميد".

جاء ذلك بعد صدور الأمر السامي بترقيته، وعقب ذلك تلقى العميد "العتيبي" التهاني والتبريكات. وتتقدم "سبق" له بالتهنئة وتتمنى له المزيد من التوفيق والسداد.