في الطائف .. نادي سباق الخيل ينظم حفل سباقه الثاني على جائزة النادي وكأس المصيف

ضمن موسم سباقات الخيل للمصيف لهذا العام، نظم نادي سباق الخيل حفل سباقه الثاني، في أسبوعه الأول بميدان الملك خالد بالطائف.



وتضمن الحفل الثاني ثمانية أشواط تخللها شوط جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية وكأس نادي سباقات الخيل للمصيف، وكانت نتائج الحفل الثاني على النحو التالي:



الشوط الأول على مسافة 1200 متر كان من نصيب درة المغترة لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، والشوط الثاني أول الأشواط المخصصة لمهور ومهرات السنتين على مسافة 1200 متر وفازت به الفرس حسنات للمالك عبدالرحمن المخضوب، والشوط الثالث على مسافة 1600 متر للخيالة السعوديين المتمرنين وفاز بالشوط الخيال محمد الحبيل عبر الجواد مكان للمالك يوسف الطريف، والشوط الرابع تكافؤ من 0-75 على مسافة 1200 متر فازت به الفرس قحوم لمالكها محمد أبواثنين، والشوط الخامس للخيل التي فازت من 2-0 على مسافة 1400 متر وفاز بالشوط الجواد الأصح للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والشوط السادس أول الأشواط التي تُقام على جائزة النادي التقديرية على مسافة 2000 متر .



وسلم سالم بن محفوظ جائزة النادي التقديرية للمشرف الإداري على إسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز المدرب سعود الشيباني بعد فوز الجواد أقدر، وفي الشوط السابع والرئيس (كأس نادي سباقات الخيل للمصيف) فقد سلم الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية لسباقات الخيل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الكأس لـ سعد بن مشرف الرئيس التنفيذي لشركة نجد للفروسية بمناسبة فوز الجواد مرتجح بالشوط الذي بلغت مسافته الميل (1600) متر على المسار الرملي قطعها بزمن وقدره 1:44:28، والشوط الثامن ختام الأسبوع الأول من الحفل الثاني للخيل المبتدئة على مسافة 1600 متر حقق الفوز بالشوط الفرس سوسو كارو لمالكها دخيل العتيبي.